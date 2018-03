Jolanda (50): “Een voordeel van een laag IQ: hij relativeert dingen als geen ander”

Jolanda is moeder van Nick (21). Hij heeft een zeer zeldzame chromosoomafwijking en mist door een cyste een deel van zijn kleine hersens. Hij doet hard zijn best om een vriendin te vinden, maar de meeste dates lopen op een teleurstelling uit.

“Je ziet niks geks aan Nick, het is een vlotte jongen om te zien, maar hij begrijpt de wereld niet zoals wij. Hij heeft een IQ van 65, kan niet begrijpend lezen en zijn cognitieve vermogen is zeer laag. Nick doet hard zijn best om een vriendin te vinden en snakt naar de genegenheid die hij ziet bij mijn vriend en mij. Geregeld gaat hij op date met een leuke meid en deelt dit dan enthousiast op de familie-app. We reageren allemaal blij voor hem, maar ik weet ook dat hij me daarna teleurgesteld opbelt omdat het nooit op iets uitloopt. Communiceren is voor jongens en meiden op dit niveau heel moeilijk, ze weten niet wat ze moeten zeggen tegen elkaar. Ik bedenk vooraf vragen voor hem die hij kan stellen, maar het blijft ongemakkelijk. Het valt stil en ze kijken elkaar niet meer aan. Gelukkig stapt hij er tot nu toe wel steeds snel overheen. Dat is een voordeel van een laag IQ, hij relativeert dingen als geen ander. Een prachtige eigenschap waar wij zelf nog veel van leren.”

Zware keuze

“Nick is niet bang en stapt overal op af. Knap, maar ook eng. Zo zag hij laatst een leuke caissière bij de Jumbo. Hij onthield haar naam van het naamkaartje en zocht haar daarna op op Facebook. ‘Ik vind jou leuk’, schreef hij. Waarop haar vriend reageerde: ‘Kl**tz*k! Wat moet je met mijn vriendin?’ De realiteit is keihard, Nick snapt dat niet. Ik heb ook weleens gezien dat hij een datingapp had gedownload. Dan houd ik mijn hart vast. De meeste meiden zullen afhaken als ze zien hoeveel spelfouten hij maakt, maar wat als hij de verkeerde treft? In zijn puberteit had Nick een vriendinnetje. Op Facebook Messenger las ik dat hij verder was gegaan dan alleen zoenen. Ik schrok me wild. Nick leert dingen door te doen en mee te maken, seksuele voorlichting uit een boekje onthoudt hij niet. Zijn afwijking geeft hij genetisch door, en bovendien kan hij zelf niet voor een kind zorgen. Daarom is hij op zijn zeventiende gesteriliseerd. Een vreselijk moeilijke keuze, maar ik sta er nog steeds achter. Nu kan hij onbeperkt genieten van een relatie en sex zonder dat ik achter de deur sta te roepen dat hij niet verder mag gaan dan zoenen. Ik vind het naïef om hier als ouders niet over na te denken.”

Galante grapjas

“Nick denkt nog steeds dat een relatie voor hem heel makkelijk is, maar bij het eerste communicatieprobleem haakt hij af. Ik verwacht daarom ook niet dat Nick een liefdesrelatie kan onderhouden zoals wij die hebben. Daar komt te veel bij kijken. Ik zie voor hem eerder een bijzondere vriendschap voor me, mogelijk met sex. Nick is heel behulpzaam, lief en beleefd. Hij is galant en als hij zich eenmaal ergens thuisvoelt een echte grapjas. Hij vindt het heerlijk om lekker op een terrasje te zitten en is dol op dieren. Het zou geweldig zijn als hij iemand vindt met wie hij dat kan delen. Via stichting mee.nl proberen we hem nu in nieuwe vriendenclubjes te krijgen van jongeren met een beperking. Wellicht dat hij al lol makend daar iemand vindt met wie hij écht een klik heeft. Nu stuurt hij ieder knap meisje dat hij ziet hartjes en kusjes over de app. Totaal niet realistisch, maar het is moeilijk om dat aan hem uit te leggen. Het begrip relatie blijft vaag voor hem. We stimuleren Nick nu om vooral veel leuke dingen te ondernemen, om de wereld te ontdekken via begeleide reizen. Hopelijk verdwijnt zijn behoefte aan een meisje daardoor wat meer naar de achtergrond. Mijn grootste wens is dat de liefde hem geen parten gaat spelen, dat de teleurstellingen hem niet te veel zullen worden.”

Interview: Marieke Ordelmans. Fotografie: Robert Alexander.

