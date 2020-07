Jolanda (51) runt een chambres d’hôtes in Frankrijk: “Het voelt bijna als vanouds”

In mei 2019 openden Jolanda en haar man Pieter officieel de deuren van hun chambres d’Hôtes des Gens Heureux in de buurt van Montpellier. De boekingen voor deze zomer kwamen goed op gang, maar toen gingen half maart de grenzen dicht.

“Het was wel schrikken toen we hoorden dat de grenzen dichtgingen en we nergens meer heen konden. We waren net weer geopend voor het nieuwe seizoen en stonden klaar om gasten te ontvangen. Maar er kwamen dus geen gasten. Met name de onzekerheid over hoe lang het allemaal ging duren, was heel vervelend”, vertelt Jolanda.

Advertentie

Huis niet uit

In Frankrijk betekende de lockdown dat je je huis niet uit mocht. Je moest een verklaring meenemen als je boodschappen ging doen of met de hond ging wandelen. Alleen voor dagelijkse boodschappen, een uur lang per dag sporten of ernstige familieredenen mocht je naar buiten. Mét een briefje waarop stond hoe laat je vertrok zodat je aan kon geven hoe lang je al buiten de deur was.

Jolanda: “Dat was heel benauwend. Die beperking in je vrijheid zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend. We deden even snel boodschappen en gingen daarna weer naar huis, maar we zagen verder helemaal niemand en zaten aan huis gekluisterd.”