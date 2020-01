Jong model (21) poseert voor foto en maakt fatale val van klif

Het maken van het perfecte plaatje loopt soms wel eens heel erg fout af. Helaas geldt dat ook voor de Britse reizigster en model Madalyn (21).

Wat begon met een gezellig avondje stappen, eindigde met een dodelijke val.

De Britse Madalyn (21) was zaterdagavond in het plaatsje Vaucluse naar een feestje geweest. Na een gezellige avond vertrok ze met 7 vrienden in de late uurtjes naar de kliffen van Sydney, die bekend staan als goede fotospot. Media speculeren dat het gezelschap wellicht over een hek zou zijn geklommen, om op de rand van de klif van de zonsopgang te genieten.

Fatale afloop

Toen het model een plaatje wilde schieten, ging het helemaal mis. De twintiger stortte meer dan 30 meter naar beneden. 4 uur later werd Madalyn levenloos uit het water gehaald door de hulpdiensten. Of ze probeerde een selfie te maken of dat iemand anders de foto nam, is niet bekend.

Haar moeder Rebecca vreesde al gauw het ergste toen ze zondagmiddag wanhopig probeerde haar dochter te bereiken. “Heeft iemand Maddie gezien? Contact me alsjeblieft als je gisteren met haar op stap bent geweest”, schreef ze op social media. Helaas kreeg ze vlak daarna verschrikkelijk nieuws…

Reis van haar leven

Madalyn vertrok vorig jaar uit Londen om een rondreis door Australië te maken. Het model heeft duizenden volgers op Instagram. Onder haar laatste foto laten velen van hen een verdrietige reactie achter. “Rust in vrede Maddie. In gedachten ben ik bij je vrienden en familie”, klinkt het.

Madalyn:

