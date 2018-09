Raden maar: zie jij wie deze jonge BN'er is?

Altijd leuk, een foto van lang geleden. En dit meisje is nu ontzettend bekend in ons land en een geliefde BN’er. Maar wie is het?

Het gaat om niemand minder dan Leontine Borsato. Deze foto is maar liefst 35 jaar oud en in 1983 gemaakt. In 1983 verscheen de zevendelige televisieserie Briefgeheim naar het boek van Jan Terlouw, waar de toen nog 15-jarige Leontine een rol in kreeg. Zo is ze ooit begonnen met acteren.

Inmiddels kenen velen haar ook als powervrouw naast haar man Marco Borsato, de populairste zanger van ons land. Marco en Leontine hebben een van de stabielste huwelijken in het land der sterren. Ze zijn al ruim 20 jaar samen en lijken nog altijd erg gelukkig te zijn.

De twee worden vaak samen gespot en we kennen ze dan ook bijna niet meer zonder elkaar. Maar voordat Leontine trouwde met Marco heette ze Leontine Ruiters. Ze was onder meer wekelijks te zien in de RTL-series Voetbalvrouwen en Rad van Fortuin.

Leontine 35 jaar geleden:

En Leontine nu:

