Jonge held Milan redt moeder en kind uit te water geraakte auto

Hij is nog maar 17, maar heeft nu al een bijzonder goede daad op zijn naam staan. Milan ten Broek was dit weekeinde op weg naar een zwemwedstrijd toen hij getuige was van een naar auto-ongeluk.

Een vrouw met achterin haar kindje raakte de macht over het stuur kwijt en raakte bij Veenendaal van de weg. De auto belandde op zijn kop in het water.

Hulpdiensten bellen

Milan was met een aantal anderen op weg naar een zwemwedstrijd in Veenendaal. Toen ze de auto van de weg zagen gaan, stopten ze meteen en verdeelden ze de rollen. Milan was de oudste zwemmer die mee was, dus hij ging het water in terwijl een ander de hulpdiensten belde.

Goed teken

Hij trok zijn jas, schoenen en shirt uit om zo min mogelijk weerstand te hebben, vertelt hij tegen het AD. De bestuurster was het gelukkig al gelukt om de deur een paar centimeter te openen en ze had ook nog ademruimte. Milan hielp haar en de kleuter het voertuig uit. “Het kind begon meteen te huilen, dus dat vond ik wel een goed teken.”

Goed gedaan

Omstanders ontfermden zich over de twee, waardoor Milan weer door kon naar de wedstrijd. De jonge held is vrij nuchter onder zijn actie. “Ik deed gewoon wat ik moest doen.”

Trotse vader

De vader van Milan, Serge, steekt niet onder stoelen of banken dat hij ontzettend trots is op zijn zoon. En terecht!

Bron: Algemeen Dagblad. Beeld: Facebook Milan ten Broek