Rara wie is dit: dit jonge meisje kennen we nu állemaal

Een willekeurige foto van een 2-jarig meisje is nu weer een echte hit en wij snappen wel waarom.

Want ze is vandaag 14 jaar oud geworden en iedereen in ons land kent haar nu.

Vaderadvies

Zie je niet gelijk wie het is? We hebben het over onze eigen prinses Amalia. Bij de hoofdgebouwen van de Rijksoverheid hangen vandaag oranje wimpels – want haar verjaring is uiteraard een feestje waard. Koning Willem-Alexander zei in april over zijn oudste dochter: “Ken je eigen grenzen, ga er overheen, maak fouten, heb ik ook gedaan, veel.”

Hij zegt bovendien dat hij en Máxima echt niet de hele tijd hoeven te weten wat ze doet en waar ze uithangt, maar dat haar veiligheid ook als puber zijnde altijd belangrijk is. Ze wordt daarom wel goed in de gaten gehouden door beveiligers.

Dit is de foto uit 2005:

En van diezelfde dag ook nog een kiekje met mama:

De allereerste foto van onze prinses, die op 7 december 2003 werd geboren in Den Haag:

Bron & Beeld: ANP