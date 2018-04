Jonge vrouw filmt zichzelf op festival en schrikt zich dood als ze de beelden terugziet

Twee vriendinnen uit Miami hadden het prima naar hun zin op een festival, toen één van de vrouwen besloot om nog snel een filmpje te maken. Toen de vrouw niet veel later de beelden terugkeek, schrok ze zich dood.

In de video is namelijk duidelijk te zien hoe een man in een zwart T-shirt snel iets in het drankje van de blonde vrouw gooit.

I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup 😡😡😡 pic.twitter.com/wbIKeETiiW

— 🍒Jaeda_sky🍒 (@Jaeda_sky) 4 april 2018