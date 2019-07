Jonge vrouw overladen met kritiek na foto met paard in zee

Veel mensen hebben alles over voor het perfecte plaatje op social media. Een jonge vrouw moet daar nu flink voor boeten: nadat ze een foto heeft gedeeld waarop ze op een paard in het water poseert, wordt ze overladen met kritiek.

Zielig

Kristen Hancher heeft ruim 5 miljoen volgers en maakt regelmatig plaatjes van beroemdheden na. Dinsdag postte ze een foto waarop ze op een paard in het water zit. Op zich is daar niet zo heel veel mis mee, zou je denken. Maar paardenliefhebbers vinden dat ze helemaal verkeerd zit én dat het zielig is voor het beest.

Arm beest

Onder de foto barst het dan ook van de reacties van dierenliefhebbers die volop medelijden met het ros hebben. “Zo zit je niet op een paard” en “Arm beest, hij verdrinkt bijna”, luidt het. Niet iedereen is het daarmee eens, en een aantal mensen neemt het dan ook op voor de Instagrammer. “Paarden kunnen heel goed zwemmen”, zeggen zij.

Dierenliefhebber

Het team achter Kristen laat weten dat ‘het paard nooit gevaar liep’ en dat er een gids aanwezig was om ervoor te zorgen dat het beest goed in de gaten werd gehouden. “Kristen is een dierenliefhebber en zou nooit iets doen om een dier in een gevaarlijke situatie terecht te laten komen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Old town road Een bericht gedeeld door Kris (@kristenhancher) op 9 Jul 2019 om 7:24 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: iStock