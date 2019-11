Jonge vrouw steelt puppy van buren en wil niet zeggen waar-ie is

De 19-jarige Shannagh Cookson uit Manchester heeft wel een heel bijzondere daad op haar geweten. Ze stal namelijk eind september de hond van haar buurman en verstopte het dier. Ook tegen de politie wil ze niet zeggen waar de cockerspaniël is.

In een video is de actie van Shannagh vastgelegd. De bewakingscamera van hondeneigenaar James Daniels registreerde hoe de vrouw over het tuinhek klom met een draagbare bench waar puppy Penny in zou zitten.

Boete voor stelen hond

De jonge vrouw moet een boete van 600 pond (700 euro) betalen, omdat ze weigert te zeggen waar de puppy is. Ook is ze veroordeeld voor een taakstraf van 150 uur.

De moeder van Shannagh vertelt aan Britse media dat haar dochter zich ernstige zorgen maakte over de gezondheid van de puppy. Ze zou sterke vermoedens hebben dat het hondje werd mishandeld. Shannagh zou de dierenbescherming hebben gebeld, maar omdat ze in de wachtrij werd gezet, ging ze zelf maar over tot actie.

Ontkent mishandeling

Eigenaar James ontkent dat hij Penny mishandelde. “Ik wil gewoon mijn hond terug. Het is zo harteloos”, zegt hij. Ook zegt hij dat zijn kleine kinderen getraumatiseerd zijn door het incident.

Wie er gelijk heeft, is onduidelijk. Ook is nog steeds niet bekend waar de hond is.

