Wat een horror: jongen (12) verliest zijn voet in Duits pretpark

Een vreselijk ongeluk in het pretpark Fort Fun Adventureland in het Duitse Sauerland. Een jongen raakte er ernstig gewond op een rodelbaan en is nu voor het leven getekend.

Het kind verloor zijn voet en een deel van zijn onderbeen.

Regelmatige controle

Hij kwam namelijk met zijn been tussen de slee en de rails van de rodelbaan terecht. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen, die de knul naar het ziekenhuis bracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en om welk been het precies gaat, is niet duidelijk. Directeur Andreas Sievering denkt niet dat het per se aan de attractie ligt – deze wordt regelmatig gecontroleerd. “Op het eerste gezicht leek wangedrag van de jongen de oorzaak”, zou hij volgens Het Laatste Nieuws gezegd hebben.

Park gesloten

Toch sluit het pretpark een technisch mankement van de rodelbaan niet uit. Sinds zaterdag is het park gesloten en wordt onderzoek gedaan om een technisch probleem uit te sluiten. Naar verwachting opent het park deze week weer de deuren. “Zekerheid en het welzijn van onze gasten staat bij ons altijd hoog in het vaandel”, vertelde de directeur nog. “Onze gedachten gaan uit naar het kind en zijn ouders.”

Niet de eerste keer

Volgens het Duitse medium Lampertheimer Zeitung is dit overigens niet de eerste keer dat er een ongeluk op een rodelbaan in dit park plaatsvindt. In juni 2000 zou er ook al een 7-jarige jongen gewond zijn geraakt bij een rodelbaan die nu niet meer bestaat.