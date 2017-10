Jongen (13) dood gevonden in zwembad Goes: "Ze dachten dat hij een spelletje speelde"

Een vreselijk voorval in het zwembad Omnium in Goes. Een 13-jarige jongen werd hier dood in het water aangetroffen door zijn vrienden.

Hij werd onmiddellijk uit het water gehaald en gereanimeerd door zwembadmedewerkers. Er waren 2 ambulances, politie en een traumahelikopter uitgerukt, maar dit kon hem niet meer redden.

Spelletje

De jongen werd rond 3 uur ’s middags gevonden in de Lazy River, een stromend gedeelte in het zwembad. “Ze dachten dachten dat het slachtoffer een spelletje speelde en hadden niet direct in de gaten wat er aan de hand was”, vertelt zwembaddirecteur Bart van den Heuvel aan het AD.

Slachtofferhulp en onderzoek

Wat moeten de vrienden geschrokken zijn. Ze krijgen slachtofferhulp. Ook bij de omstanders in het zwembad zit de schrik er flink in. Zij moesten het zwembad direct verlaten. Hoe de jongen precies is komen te overlijden, wordt nog onderzocht door de politie. We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

#Goes #zwembad jongetje levenloos aangetroffen in water. Wordt gereanimeerd. Traumaheli is onderweg. Zwembad afgesloten voor onderzoek. — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 14 oktober 2017

