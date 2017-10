Jongen (17) betrapt tijdens seksueel misbruiken van paard en cavia

Twee jaar lang werden in Hoorn meerdere paarden mishandeld en seksueel misbruikt. Nu lijkt daar met de aanhouding van een 17-jarige jongen een einde aan gekomen. Op camerabeelden uit de stal is te zien hoe de tiener seks heeft met een paard en met een cavia ‘speelt’.

Rons Esteje is een van de paardeneigenaren die ervoor gezorgd heeft dat de jongen is aangehouden. “Ik hoop dat het recht nu zegeviert”, vertelt hij in bovenstaand interview met Hart van Nederland.

Bron: Hart van Nederland.