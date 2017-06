In Finland gaat momenteel een zeer heftig filmpje rond. Op bewakingsbeelden die zijn gemaakt in een zwembad is te zien hoe een 5-jarige jongen in het water in moeilijkheden raakt. Terwijl er aardig wat badgasten aanwezig zijn, merkt niemand dat het jongetje aan het verdrinken is.

De jongen ligt maar liefst 4 minuten onder water tot een vrouw hem plotseling opmerkt.

Sauna

Het incident vond begin vorig jaar plaats, maar het filmpje duikt nu pas op omdat de moeder van het kind zich onlangs heeft moeten verantwoorden voor de rechtbank. De moeder was met haar vriend de sauna in gegaan en had haar zoontje aan zijn lot overgelaten.

Schadevergoeding

Het lichaam van de jongen botste per toeval tegen een vrouw aan, die hem direct naar de kant bracht. Daar werd hij gereanimeerd. Volgens Finse media hield de jongen er wonderbaarlijk genoeg geen hersenschade aan over. Zijn moeder werd uiteindelijk veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijk wegens verwaarlozing en moet een financiële tegemoetkoming van 1.500 euro aan haar zoontje betalen.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: KIJK