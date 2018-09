Jaxon Duggar (8) was twee jaar oud toen hij de diagnose hersenkanker kreeg. Een jaar later werd hij kankervrij verklaard. Maar helaas, slechts een paar maanden later kreeg hij het verschrikkelijke nieuws te horen dat de kanker weer terug was.

Sindsdien vecht Jaxon uit de Amerikaanse staat Oklahoma dag in en dag uit tegen de vreselijke ziekte, al jarenlang. Iedere twee weken wordt opnieuw een naald in zijn schedel gestoken voor de chemotherapie.

Twee jaar

Toen Jaxon twee jaar oud was, merkten zijn ouders Cody en J’Cinda dat hij moeite had met lopen en dat hij opvallend vaak viel. In het ziekenhuis toonde een mri-scan aan dat hij een tumor had in zijn hersenen, bekend als het Ewingsarcoom. Dit is een zeldzame vorm van kanker die meestal voorkomt in de botten of het zachte weefsel rondom de botten. De tumor beïnvloedt het hersengedeelte dat de motorische functies regelt, vandaar dat Jaxon niet goed kon lopen.

Agressief

Na veertien rondes chemotherapie en 31 bestralingen werd Jaxon een jaar later eindelijk kankervrij verklaard. Maar slechts drie maanden later vonden de artsen tijdens een scan weer een knobbel in de hersenen, en kwamen artsen met het verschrikkelijke nieuws dat de tumor agressief was gegroeid en dat de kanker terug was.

Chemotherapie

Op dit moment ondergaat Jaxon iedere twee weken chemotherapie, die hij krijgt via een soort ‘luikje’ dat in zijn schedel is gemaakt. Verpleegsters moeten een naald in zijn schedel steken en daardoor wordt de chemotherapie toegediend. Jaxon laat alles toe. “Ik geloof niet dat Jaxon ooit heeft gehuild of ‘nee’ heeft gezegd tegen chemotherapie”, vertelt zijn moeder trots. Hij is juist altijd degene die iedereen probeerde op te vrolijken. “Ik huilde en het enige wat hij zei was: ‘Niet huilen mama, ik ga de kanker opnieuw verslaan’.”

Geld inzamelen

Al deze chemo’s en bestralingen kosten hartstikke veel geld. Om de familie een steuntje in de rug te geven, zijn vrienden een GoFundMe-pagina gestart om zo de kosten van de medische rekeningen van Jaxon te kunnen dekken. Het doel is om 25.000 dollar op te halen, maar op dit moment staat de teller op 3000 dollar.

BEKIJK OOK: Leukemiepatiëntje (4) trouwt met haar favoriete verpleger:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock