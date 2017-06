Jongen springt expres uit attractie in Walibi omdat hij 'een spelletje speelt'

De nieuwste internethype heet ‘de vloer is lava’. Dat wil zeggen dat als iemand van je vrienden dat roept, je binnen 5 seconden van de vloer af moet zijn.

In attractiepark Walibi is een jongen uit een attractie gesprongen tijdens het spelen van dit spelletje.

Nu gaan

Op camera is te zien hoe de bezoeker van het pretpark uit een bootje van de wildwaterbaan El Rio Grande springt nadat zijn vriend de beruchte tekst roept. Vervolgens staat hij op en springt het water in. Hoe het met hem is afgelopen en of hij door zijn actie gewond is geraakt, is niet bekend.

Supermarkt

In het buitenland zorgt het spel al voor gevaarlijke situaties. Zo is een meisje 10 meter naar beneden gevallen nadat ze enthousiast op een reling van een brug wilde springen. In Engeland geldt steeds vaker in de supermarkten een ‘lava-verbod’, omdat tieners constant in de schappen vol flessen of wc-papier springen om zo de denkbeeldige vlammenzee te ontwijken.

Bron: AD. Beeld: ANP