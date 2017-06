Jongen (16) brengt baby van zijn vriendin (31) eigenhandig ter wereld

Dat tienervaders absoluut hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, bewijst Jack Fucile als geen ander. De Brit was nog maar 16 jaar toen hij zélf zijn 31-jarige vriendin thuis hielp bevallen.

Met zijn blote handen bracht Jack zijn zoontje Jay ter wereld en voedt hem tot op de dag van vandaag met liefde op, samen met zijn liefde Kathleen. Daarmee veegt ‘ie alle negatieve vooroordelen over tienervaders toch wel van tafel.

Ongelukje

Oké, rewind: je hebt het grote leeftijdsverschil vast al wel gespot. Inderdaad: op 16-jarige leeftijd heeft Jack een vrouw van 31 jaar zwanger gemaakt, enkele maanden nadat ze elkaar leerden kennen via Facebook. En ja, dat was een ongelukje. Samen hebben ze dan ook bakken met kritiek over zich heen gekregen, maar daar trekken ze zich niks van aan.

“Jack is heel volwassen voor zijn leeftijd”, vertelt Kathleen aan The Sun. Toen ze hem vertelde dat ‘ie papa zou worden, was ‘ie wel even in shock. “Maar toen hij over de schrik heen was, vond hij het geweldig dat ‘ie vader zou worden.”

Onverwachte thuisbevalling

Toen Kathleens bevalling 3 weken te vroeg begon, werd het stel aan de ultieme relatietest onderworpen. “Ik schreeuwde het op mijn slaapkamer uit van de pijn, terwijl Jack naar het ziekenhuis belde”, vervolgt ze. “Aan de telefoon vertelden ze hem wat hij moest doen om de bevalling in goede banen te leiden. Op automatische piloot volgde hij alle instructies op.”

Zuurstoftekort

De bevalling verliep vervolgens razendsnel: binnen 5 minuten was baby Jay geboren. Maar het kleintje leek blauw aan te lopen – alsof ‘ie zuurstof tekort kwam, vertelt Kathleen. “Jack ondernam direct actie. Hij wikkelde handdoeken om de baby heen en begon over zijn lichaampje te wrijven. Na een paar minuten had hij een gezonde roze kleur en begon hij te huilen. Zo’n opluchting.”

Alles onder controle

Nu is baby Jay 9 maanden oud en kerngezond. Jack, nu 18 jaar, en Kathleen voeden het mannetje samen op, naast 2 kinderen die de vrouw uit een eerdere relatie heeft. “Iedereen vindt onze situatie verkeerd, maar alles gaat prima”, zegt Jack tegen LADbible. “Jay zegt sinds kort ‘dada’. Iedere dag is een verrassing. Ik laat het op me afkomen.”

IJzersterke relatie

Jack en Kathleen zijn ook voor de ultieme relatietest geslaagd. “Onze relatie is nog nooit zo goed geweest. Tuurlijk hebben we onze ups en downs, maar die heeft iedereen. Zij is nu 32, en nee, dat boeit niks.”

