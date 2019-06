Een 12-jarige jongen laat op een dag een hartverscheurend briefje achter op de weegschaal voor z’n moeder, die elke dag opnieuw kijkt hoeveel ze weegt.

Kelly McCarron probeert sinds begin dit jaar haar gezondheid te verbeteren. Ze is op dieet en probeert meer te bewegen. In haar poging om wat kilo’s kwijt te raken, gaat Kelly steeds vaker op de weegschaal staan om het resultaat te bekijken. Op een gegeven moment zelfs iedere dag.

Boodschap

Dit bleef niet onopgemerkt bij haar 12-jarige zoon Jack. Hij besloot actie te ondernemen en schreef een briefje. De volgende ochtend zag Kelly het stuk papier op de weegschaal liggen. Ze dacht dat het rommel was en wilde het briefje bijna in de prullenbak gooide, totdat ze het handschrift van haar zoon zag.

Cijfertjes

“Doet het er toe?”, stond er in grote letters op het papiertje. Kelly was enorm geraakt door het briefje. “Toen besefte ik dat de cijfertjes op de weegschaal inderdaad niks betekenen”, legt Kelly uit. “Ik merkte op dat ik mezelf alleen maar woog als ik me niet goed voelde over mezelf.”

Geraakt

Kelly heeft het briefje op de weegschaal laten liggen om haar aan te leren zichzelf niet meer constant te wegen. In plaats daarvan maakt ze nu foto’s van zichzelf om haar transformatie bij te houden. Kelly zegt dat het briefje van haar zoon haar meer zelfvertrouwen heeft gegeven en dat ze niet per se hoeft af te vallen om gezonder te leven. Het gaat om hoe je je voelt, niet om wat de weegschaal zegt.

Boy leaves ‘does it matter?’ note on scales for mum who weighs herself every day | Metro News https://t.co/EDnHxhJDyA — Whole Body Approach (@WBA2k10) 7 juni 2019

Bron: Independent, Metro UK. Beeld: iStock