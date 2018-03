Moeder gepeste jongen wanhopig: "Willen jullie een dode op je geweten hebben?” 

Een jongen van 13 is dit weekend met een zware hersenschudding opgenomen in het ziekenhuis, nadat twee pesters hem te grazen namen. Zijn moeder is des duivels: “Pesters, hou ermee op! Of willen jullie een dode op je geweten hebben?”

De Vlaamse Ryan Cockx werd vrijdagmiddag gevolgd door twee van zijn kwelgeesten, terwijl hij van het Koninklijk Atheneum in Gistel naar de schoolbus wandelde. “Twee klasgenoten hebben hem laten struikelen. Hij is met zijn hoofd op een steen terechtgekomen”, vertelt zijn moeder Sara Bultinck bij het Nieuwsblad. “Ryan is nog samen met zijn zus met de bus naar huis gekomen. Maar een buurvrouw, die zag hoe hij eraan toe was, heeft hem meteen naar het ziekenhuis gestuurd.”

Daar moest Ryan moest daar vrijdagnacht én zaterdagnacht blijven. Hij had een zware hersenschudding opgelopen. “Ryan wordt al twee jaar gepest”, zegt zijn moeder. “Vroeger, op de basisschool, was er nooit een probleem. Maar sinds hij naar de middelbare school in Gistel gaat, wordt hij gepest. Omdat zijn onderkaak een beetje naar voren staat.”

“Hij wordt vooral uitgescholden. Hij eet nog amper, en kan ’s nachts de slaap niet vatten. Maar er was ook al eerder sprake van geweld. Op de schoolbus hebben ze al eens zijn veters aan elkaar gebonden, zodat hij van het trapje naar beneden donderde toen hij wilde uitstappen. Hij had een zware wond aan zijn knie.”

Maandag gaat zijn moeder nu aangifte doen bij de politie tegen de twee pesters. “Op school hebben ze al eens een groepsgesprek gehouden en er is een zorgleerkracht aangesteld. Maar het helpt allemaal niet.”

Gistermiddag deed Sara een emotionele oproep op Facebook met een foto van de gewonde Ryan in een ziekenhuisbed, gericht aan alle pesters: “Pesters, laat elkaar met rust. Je maakt iemands leven kapot. Of willen jullie een dode op je geweten hebben? Dat draag je de rest van je leven met je mee.”





Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock