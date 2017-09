Jongen (9) krijgt hartaanval na hap van een hotdog

Een jongen in Istanbul wist niet wat hem overkwam toen hij een hap van een hotdog had genomen. Hij kreeg prompt een hartaanval in de schoolkantine.

Gelukkig heeft dit verhaal een gelukkig eind. Het bizarre blijft dat de hotdog een ernstig gezondheidsprobleem van de 9-jarige aan het licht heeft gebracht.

Verslikt?

Hij moet zich verslikt hebben, dachten de artsen in eerste instantie, toen het jochie met spoed het ziekenhuis binnen werd gebracht. Op de intensive care werd hij gedefibrilleerd en gereanimeerd. Dat hielp: na 2 uur was hij weer in stabiele toestand. Maar zijn hartritme bleef vreemde afwijkingen vertonen.

Brugada-syndroom

De artsen vertrouwden het niet en stuurden het ventje door naar een kindercardioloog. Na enkele tests, was al glashelder wat er aan de hand was. Hij had zich niet alleen verslikt, maar bleek ook aan een zeldzame hartaandoening te lijden: het Brugada-syndroom. Een ongeneeslijke, erfelijke ziekte.

Nooit symptomen gehad

Mensen met het Brugada-syndroom kunnen ieder moment een hartaanval krijgen. De elektrische regeling van hun hart is verstoord, waardoor het hartritme ook niet klopt. Maar de jongen had nog nooit symptomen van een hartprobleem gehad.

Te grote hap

Waarom die hotdog dan een hartaanval triggerde? De jongen nam volgens de artsen een grote hap, waardoor hij zich inderdaad verslikte en zo de nervus vagus prikkelde, een hersenzenuw dat verbonden is met de maag en het hart. Deze zenuw regelt onder meer het hartslagritme. Die grote hap veranderde zijn hartslag. Neem daar het Brugada-syndroom bij, en je krijgt een levensgevaarlijke situatie.

Defibrillator

Gelukkig is de kans op een fatale hartaanval nu verkleind voor het kind: er is een defibrillator in zijn borstkas geplaatst, die hem in leven houdt als hij weer een ritmestoornis krijgt. Ook zijn familie is onderzocht, aangezien het syndroom erfelijk is. Zijn broer bleek dezelfde aandoening te hebben. Volgens de artsen komt het goed met beide jongens. Wel drukken ze hen op het hart om vooral niet eten met grote happen naar binnen te schrokken.

Meer weten over het Brugada-syndroom? Je leest er alles over op de site van de Hartstichting.

Bron: AD, CNN. Beeld: iStock