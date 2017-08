Jongen die dit jaar harttransplantatie onderging sterft op eerste schooldag

Het had zo’n mooie dag moeten worden: de 13-jarige Peyton West uit het Amerikaanse Ohio zou voor het eerst sinds zijn harttransplantatie weer naar school gaan. De jongen stierf dezelfde dag.

Slechts een uur nadat onderstaande foto genomen werd, moest Peyton met gillende sirenes afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Hij overleed daar, 5 maanden nadat hij een harttransplantatie onderging.

Peyton werd geboren met het hypoplastisch linkerhartsyndroom en moest vóór zijn vijfde levensjaar al 3 openhartoperaties ondergaan.

Niets aan de hand

De familie van Peyton is verscheurd van verdriet, maar zijn dankbaar voor alle jaren die ze met Peyton hebben mogen delen. Vader Corey vertelt dat zijn zoon zich prima voelde de avond vooraf en dat zelfs op die cruciale ochtend geen vuiltje aan de lucht bleek. “Het leven is zo kwetsbaar,” concludeert hij.

Ziek in juli

Peytons exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar de jongen werd in juli opeens erg ziek, waarna hij een paar dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. De artsen dachten dat Peytons lichaam het nieuwe hart wellicht afstootte, maar alle testresultaten bleken negatief. De jongen zou in de herfst weer opnieuw onderzocht worden.

De familie van Peyton heeft een Facebookpagina in beheer waarop ze de laatste informatie delen omtrent de dood van hun dierbare jongen.

Bron: Fox News. Beeld: Facebook.