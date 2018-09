Schattig: jongen (2) met hersentumor krijgt ontzettend veel steun van tweelingbroer

Ronnie Kerman was pas negentien maanden oud toen ze erachter kwamen dat hij hersenkanker had. Het kleine mannetje heeft al meerdere operaties moeten ondergaan, maar gelukkig is zijn tweelingbroer er altijd om hem door dik en dun te steunen.

Op een avond ging papa Phil bij z’n zoontje Ronnie kijken en merkte dat het kleine mannetje van twee niet meer reageert en maar slapjes in bed ligt. Phil schrok en heeft Ronnie toen direct naar het ziekenhuis gebracht.

Bloedtoevoer

Daar kregen ze te horen dat hij neurofibromatose heeft. Dit is een genetische afwijking, waardoor er een tumor ontstaat op de zenuwcellen. Zijn bloedtoevoer werd hierdoor afgesloten, waardoor hij een beroerte kreeg. Ronnie is een van de jongste slachtoffers in Groot-Brittanië die moet vechten tegen een hersentumor. De tweejarige jongen heeft de ziekte geërfd van zijn vader, die lijdt aan mildere variant.

Halveren

Artsen hebben door middel van een operatie de omvang van de tumor kunnen halveren. Ze hopen zelfs dat de tumor binnen een jaar volledig zal verdwijnen. Terwijl het jongetje zich voorbereidt op een tweede hersenoperatie, is zijn tweelingbroer Robert er om hem te steunen en iedere dag afleiding te bieden.

Hulpje

Ronnie kan door de ziekte niet meer staan of lopen en raakt langzaamaan zijn gezichtsvermogen kwijt. Maar gelukkig is daar zijn tweelingbroer die hem met álles helpt. Als Ronnie een speen nodig heeft, pakt Robert die voor hem. Als Ronnie wat drinken wil, haalt Robert dat wel even voor hem. Ook spelen de broers heel veel samen. Het is volgens hun vader Phil bijzonder om te zien hoeveel Robert voor zijn zieke broer betekent.

Steun

“Robert beseft vanwege z’n leeftijd nog niet precies wat er mis is met Ronnie”, legt Phil uit. “Maar ik weet zeker dat ze elkaar altijd zullen ondersteunen. Robert zorgt zo goed voor hem. Als hij wat ouder is, zullen we alles goed aan hem uitleggen. Maar op dit moment behandelt hij z’n broer zoals ieder ander en dat is geweldig!”

