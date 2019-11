Jongen laat ondanks pesterijen haar groeien om te doneren

Ellen Widdup is een razend trotse moeder. En terecht: haar zoon Kit liet zijn haar groeien zodat hij zijn lokken kon doneren aan The Little Princess Trust.

Dit goede doel maakt pruiken van echt haar voor kinderen en jongeren met kanker.

Kit liet zijn blonde haar groeien zodat er een pruik van gemaakt kan worden. Dat was geen makkelijke opgave. Het jongetje werd gepest en regelmatig aangezien voor een meisje. Toch zette Kit door.

Uitgescholden en gepest

“Ik ben ongelooflijk trots op dit kind”, schrijft moeder Ellen. “Twee jaar lang liet hij zijn haar groeien. Hij werd regelmatig aangezien voor een meisje, uitgescholden of gepest om zijn paardenstaart. Iedere keer weer schudde hij het van zich af. Hij liet het groeien met een doel. En vandaag, nadat hij de vereiste 25 centimeter heeft bereikt, liet hij alles afknippen.”

“Zijn haar wordt nu gebruikt om een pruik van te maken voor een kind dat zijn of haar haar verloren is door chemotherapie. Ik houd van dit kind en zijn enorme hart.”

Bron: Facebook/Twitter. Beeld: Twitter.