15-jarige jongen overlijdt na vreselijk ongeluk in de sportschool

Een bezoek aan de sportschool liep dramatisch af voor de 15-jarige Ben Shaw. De Australische tiener was zo’n 100 kilo aan het bankdrukken, toen het compleet misging.

Gestikt door de gewichten

Tijdens het bankdrukken is de stang met gewichten op Bens keel gekomen, en kon hij zich er niet onderuit wurmen. De jongen werd ’s avonds door een medewerker aangetroffen. In het ziekenhuis is Ben overleden, in het bijzijn van familie en vrienden. “Ben heeft een erfenis achtergelaten door zijn organen en weefsel te doneren, waarmee hij anderen een leven geeft”, vertellen zijn ouders in een statement.

Kritiek op sportschool

De betreffende sportschool waar het vreselijke ongeluk plaatsvond, is op de vingers getikt. Kinderen onder de 16 jaar mogen namelijk niet zonder toezicht gewichtheffen. Wat er precies mis is gegaan, wordt nog onderzocht.

Bron: ABC. Beeld: iStock