Puistje uitknijpen wordt 17-jarige jongen bijna fataal

De 17-jarige Amerikaanse student Geraint Mullins zal voortaan twee keer nadenken voor hij een puistje uitknijpt. Geraint kon de verleiding niet weerstaan toen er onderhuids een bobbeltje ontstond. Vier dagen later vocht hij voor z’n leven.

Geraint zat rustig televisie te kijken toen hij het puistje in zijn nek opmerkte. Hij kneep het uit zoals hij bij elk ander puistje zou doen. Maar toen er de volgende dag een abces verscheen en het alsmaar groter werd, besloot hij toch even naar de huisarts te gaan.

Ambulance

“De dokter controleerde mijn hartslag en die was heel erg snel. Hij wist toen direct dat er sprake van een sepsis was”, vertelt hij. Sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd, is een ernstige overreactie van het immuunsysteem op een infectie. Normaal bestrijdt het immuunsysteem de infecties, maar soms valt het om onduidelijke redenen de eigen organen en weefsels aan. En dat kan fatale gevolgen hebben. “Er kwam meteen een ambulance die me naar het ziekenhuis bracht. Mijn vader is een paramedicus en hij was toevallig degene die op de oproep reageerde. Ik denk dat hij nooit gedacht had dat hij zijn eigen zoon zou moeten behandelen.”

Operaties

Eenmaal op de spoedafdeling onderging Geraint twee operaties, waarbij de artsen probeerden zijn abces te draineren. Daarnaast onderging hij twee bloedtransfusies. “Ik was zo ziek dat ik me niet eens kon bewegen”, vertelt hij. “Mijn ouders moesten me uit bed halen en me naar de wc brengen.” Zijn moeder Katy Clabon vertelt achteraf dat het een hele moeilijke tijd was voor het gezin: “We hadden hem kunnen verliezen.”

Carrièrepad

Na drie weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, is Geraint volledig hersteld. Hij is zelfs van plan om een carrière in de medische wereld te starten. “Ik wil naar de universiteit gaan om fysiotherapeut te worden, zodat ik mensen kan helpen. Het personeel dat voor mij zorgde was echt geweldig”, zegt hij. “Ik heb geluk dat ik nog leef. Ik had geen idee dat zoiets kleins dit kon veroorzaken”, aldus de dankbare Geraint.

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock