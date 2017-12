Jongen (7) sterft in de vrieskou na urenlang wachten op de stoep voor zijn huis

Een afschuwelijk drama in het Britse Birmingham. Daar is de 7-jarige Hakeem Hussain overleden. In de vrieskou, moederziel alleen, op de stoep voor zijn huis.

Britse media schrijven dat Hakeem urenlang op die stoep heeft gezeten. En daarvoor zijn zijn moeder (35) en haar oom (56) gearresteerd.

Hartstilstand

De politie kreeg zondag om half 8 ’s ochtends een telefoontje dat er een jongetje op de stoep gesignaleerd was. Toen de hulpdiensten eenmaal op de plaats aanwezig waren, was het al te laat. Hij was dood. Waaraan precies, moet onderzoek nog uitwijzen. Maar naar verluidt heeft het ventje een hartstilstand gehad en is hij doodgevroren.

Verwaarlozing

Volgens Daily Mail woonde Hakeems moeder samen met haar oom. Beide zijn gearresteerd: de vrouw voor verdenking van verwaarlozing, de man voor verdenking van mishandeling. Beiden zijn ondervraagd en voorwaardelijk vrijgelaten, zolang het onderzoek nog loopt.

Slachtofferhulp

De school waar Hakeem op zat, Nechells Primary Academy, spreekt zijn medeleven uit voor de familie. Ook biedt het alle leerlingen, ouders en medewerkers van de school slachtofferhulp aan.

Lieve buren

Zowel zijn moeder als Hakeem maakten ondanks alles altijd een warme indruk, vertelt een buur aan Daily Mail. “Ze woonden er net 2 weken. (…) Ze leken me lieve mensen. Stil, maar hielpen altijd als we op de deur klopten voor hulp. Ik werd wakker door de ambulance. Ik wist meteen dat het foute boel was, maar dit is zo ontzettend tragisch.”

Gezond en gelukkig

Het verhaal over verwaarlozing en mishandeling klinkt een andere buur vreemd in de oren. “De keren dat ik het kind zag, zag hij er gelukkig, gezond en goed gevoed uit en waren er helemaal geen sporen van geweld te zien.” Maar wat er allemaal achter die deur heeft afgespeeld, moet nog blijken.

Kapot van verdriet

“Hakeem had zo’n mooie toekomst in het vooruitzicht”, vertelt zijn tante aan Daily Mail. Hoe hij precies is overleden, weet ook zij nog niet. De familie is kapot van verdriet. “Hij was zo’n lieve, speelse jongen. (…) Hij wilde dokter worden. (…) Zijn dood heeft onze familie verscheurd. Zijn vader is er kapot van en mist hem zo erg. Nu hebben we alleen nog maar onze herinneringen aan hem, maar hij blijft voor altijd in ons hart. Zijn lach zal ons altijd bijblijven.”

