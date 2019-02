Jongen besluit zijn vreemdgaande vriendin op déze manier op haar plek te zetten

Wat zou jij doen als je ontdekt dat je partner vreemdgaat op vakantie? Zou je een gesprek beginnen of zou je er direct een punt achter zetten? Deze jongen besloot voor het laatste te gaan, maar wilde haar eerst nog op onvergetelijke wijze confronteren.

De jongeman uit Melbourne wachtte zijn vreemdgaande vriendin op nadat ze terug kwam van haar vakantie. Niet met een vrolijk bosje bloemen, maar met een groot bord waarop in koeienletters stond geschreven: ’Ik weet dat je mij hebt bedrogen’.

Iedereen kan meegenieten

Het feit dat iedereen op het vliegveld direct wist wat er gebeurd was, leek de jongen niet veel te schelen. Met een kleine glimlach op z’n gezicht werd hij zelfs gefotografeerd, waarna de foto al snel het internet over ging. Maar daar lijken de meningen verdeeld: de één vindt het een hilarische en terechte actie, de ander vindt dat dit toch een beetje te ver gaat. Wat vind jij?

At Melbourne airport today 😂 he was waiting to greet his cheating partner… I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp

— Kryz (@KrystaalA) 23 januari 2019