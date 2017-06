Ben Celis is pas 19 jaar oud maar heeft nu al een boel meegemaakt. Hij kampte met overgewicht – iets wat niet veel jongens van zijn leeftijd overkomt.

Op zijn zwaarst woog hij 138 kilo. Toen hij ging kanoën, was zijn bootje zelfs zo zwaar dat het al gauw naar de bodem zakte.

Welletjes

“Twee worstenbroodjes mee voor in de trein, een grote fles cola om de dorst te lessen. Ik was verslaafd aan frisdrank en ontzettend lui. Gamen met een zak chips was alledaagse kost. Bovendien besefte ik het niet. Het was normaal geworden en ik dacht ‘Ach, ik ben nu eenmaal zo.'” Toen ook kleding in maat XXXL te klein werd voor hem, besloot Ben dat het genoeg was.

Niet moeilijk

Hij begon aan een dieet waardoor hij elke dag gezonder at. Hij werkte veel en was daardoor druk en actief bezig. Daarnaast namen zijn vrienden hem vaak mee sporten – een goede motivatie voor Ben. Maar het belangrijkste is dat hij het écht wilde. “Dat is ook waarom ik het op geen enkel moment écht moeilijk had. Ik was zo gefocust op dat beeld van een ideale Ben. Ik verlangde meer naar het nieuwe resultaat op de weegschaal, dan naar een volgend vol bord.”

Doorgeven

En het lukte hem. Inmiddels studeert hij zelf ook Voeding- en Dieetkunde. “Tijd om mijn kennis door te geven”.

Bron: HLN. Beeld: Facebook