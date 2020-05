Bizar: jongens laten zich bijten door giftige spin om Spiderman te worden

Premium

Ryanne van Dorst (35) is muzikant en programmamaker. Ze maakt de podcast Apodcalypse over artiesten en hun muziek. Ryanne heeft een vriendin en woont in Rotterdam.

Waarom moeten we je podcast Apodcalypse luisteren?

"Dat hóeft niet, maar ik wilde voordat de wereld vergaat nog één keer door mijn platenkast lopen. In de podcast luister ik van elke plaat één nummer. Als je meeluistert, leer je misschien nieuwe muziek kennen. Het