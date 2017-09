Schandalig nieuws uit Zeeland, daar werd vanochtend in Biggekerke een meisje in een rolstoel mishandeld door een groep jongens.

Ook sloegen de jongens een 15-jarig meisje dat te hulp kwam schieten. Zij gaat nu aangifte doen bij de politie, maar het is nog onbekend wie de daders én het slachtoffer in de rolstoel zijn.

Op weg naar school

Het 15-jarige meisje fietste naar school in Middelburg toen zij rond 8:45 uur zag dat een meisje in een rolstoel aangevallen werd.

De politie is op zoek naar het meisje in de rolstoel en getuigen van het incident. “Als het meisje in de rolstoel is belaagd, dan is dat echt walgelijk te noemen”, zegt woordvoerder van de politie Willem-Jan Uytdehage.

Iets gezien of gehoord?

Uytdehage roept mensen met meer informatie op te bellen naar 0900-8844. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000. Of u kunt contact zoeken via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief van Libelle!

Bekijk ook: politie lost waarschuwingsschot bij schietpartij Terneuzen

Bron: PZC. Beeld: iStock