Zó ziet de jongere broer van Georgina Verbaan eruit

Donderdag was het een feestelijke dag voor Georgina Verbaan en haar familie. Haar jongere halfbroer Oswin stapte in het huwelijksbootje. Op Instagram deelt zijn zus apetrots een hele rits foto’s.

Op zich natuurlijk al heel bijzonder als je kleine broertje gaat trouwen, maar de actrice mocht ook nog eens een bijzondere rol vervullen op de bruiloft.

Een grijs van oor tot oor

In haar bericht laat ze namelijk weten dat ze getuige mocht zijn, en nog altijd grijnst van oor tot oor. “Gisteren is mijn broertje getrouwd met zijn Priscilla. Het was een perfecte dag. Alles warm en mooi en lief. Ik ben vreselijk trots en blij”, schrijft Georgina. En natuurlijk vloeiden er ook een hoop tranen, voegt ze in de hashtags toe.