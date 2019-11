Nederlandse jongeren voor het eerst conservatiever over abortus en euthanasie

Voor het eerst in minstens 40 jaar stopt de progressie onder jongeren over zaken als abortus, euthanasie, zelfdoding en homoseksualiteit. Jongeren staan momenteel conservatiever tegenover abortus en euthanasie dan hun ouders. En dat verschil wordt volgens de onderzoekers alleen maar groter.

Zo vindt 8,1 procent van de 20’ers en zelfs 11,5 procent van de 30’ers dat abortus zelden of nooit te rechtvaardigen is. Bij de 50’ers en 60’ers is dat iets meer dan 7 procent.

Advertentie

Nieuw conservatisme

De onderzoekers van de Universiteit van Tilburg spreken in het onderzoek van een ‘nieuw conservatisme’. Dat staat volgens hen los van religie. Socioloog Quita Muis vertelt aan AD: “Jongere generaties lijken een nieuwe structuur te zoeken om hun identiteit aan op te hangen. Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.”

Jaren 90

Bijna 7000 Nederlanders konden hun mening geven over zaken als abortus, euthanasie, zelfdoding en homoseksualiteit. Daarbij is gebruikgemaakt van een database die al bijna 40 jaar loopt. En voor het eerst sinds die data beschikbaar zijn, is de jongere generatie minder progressief dan de generaties voor hen. Het gaat om Nederlanders die in de jaren 90 zijn geboren; zij zijn duidelijk conservatiever dan bijvoorbeeld de babyboomers.

Algemene acceptatie

Maar gelukkig blijkt het overgrote deel geen moeite te hebben met de onderwerpen; grofweg driekwart is bijvoorbeeld positief over vrije abortuskeuze. Ook blijkt dat over het algemeen de acceptatie is gegroeid.

In Libelle’s serie ‘Sanne Vogel in Zambia’ zien we hoe ze praat met jonge Afrikaanse meisjes die tegen hun wil in zwanger raakten. Ze ontmoet onder meer de 14-jarige Loveness die uit wanhoop en met gevaar voor eigen leven abortus pleegde:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock