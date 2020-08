Jongeren met milde klachten blijken tóch heel besmettelijk

Kinderen en jongen met milde symptomen van het coronavirus blijken toch virusdeeltjes met zich mee te dragen. Ze blijken dus wél besmettelijk te zijn.

Terwijl jongeren dus weinig merken van het virus, zijn ze toch erg besmettelijk. Dit kan zorgelijk zijn.

Besmettelijk

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat patiënten (kinderen en jongeren tot en met 22 jaar) met milde klachten veel virusdeeltjes in de bovenste luchtwegen met zich meedragen. In eerste instantie dachten we dat dit wel meeviel, maar nu blijkt dus dat deze jonge patiënten wel degelijk besmettelijk zijn. Het onderzoek werd gepubliceerd in The journal of pediatrics.