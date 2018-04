Jongetje (7) krijgt in één operatie 5 nieuwe organen en kan nu zelf eten

Een Brits jongetje van zeven jaar oud heeft voor het eerst zelf gegeten. Na een orgaantransplantatie kon hij eindelijk vast voedsel binnenhouden, tot die tijd kreeg Jay Crouch al zijn voeding via een sonde.

De operatie is uniek, aldus zijn artsen uit het kinderziekenhuis in Birmingham. Het gaat om een transplantatie van maar liefst vijf organen; twee nieren, een lever, een dunne darm en een alvleesklier.

Extra bijzonder was dat alle organen al aan elkaar vastzaten, dus in een keer konden worden geplaatst. De artsen hoefden deze maar op zes plekken in Jays lichaam vast te zetten. Het resultaat: Jay kon voor het eerst iets eten: een stuk toast.

Eerste hap

“Waar gaat het eigenlijk heen?”, vroeg Jay na de eerste hap. Zijn moeder was in tranen: “Woorden schieten tekort om uit te leggen hoe dankbaar ik ben.” Toen Jay een baby was stierf zijn dunne darm af en hij heeft nooit anders voeding ‘gegeten’ dan via een slangetje in zijn neus en maag.

‘Dank je wel’

Jay, die een groot Lego-fan is, mag dan wel superjong zijn, hij dacht er wel al aan om zijn verplegend personeel én familie te bedanken: “Ik wil graag ‘dank je wel’ tegen mijn moeder zeggen, omdat ze er altijd voor me is en ook tegen opa en oma die me elke dag vertelden dat ik echt beter zou worden.”

Bron: The Guardian, itv.com, NOS. Beeld: Birmingham Women and Children’s NHS foundation trust