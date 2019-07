Om te smelten: jongetje (7) deelt iedere week rozen en knuffels uit in bejaardentehuizen

De 7-jarige Amerikaanse Oliver Davis heeft een warm hart. Het enige wat de kleine knul wil, is eenzame ouderen een hart onder de riem te steken.

Iedere week gaat hij langs 2 tehuizen om de ouderen te ‘bekeuren’ omdat ze volgens hem ‘te schattig’ zijn. Volgens zijn moeder gelooft hij écht dat hij een politieagent is nadat ze hem een keer uitlegde dat het beroep van een politieman of politievrouw is om mensen te helpen.

Overrompeld

Op het kaartje dat Oliver uitdeelt staat geschreven: ‘Overtreding – u heeft een bekeuring ontvangen omdat u te schattig bent.’ Vervolgens biedt hij hen een knuffel aan. Op de video is te zien dat er direct een glimlach verschijnt bij de ouderen. Een vrouw zegt zelfs: “Dit is de eerste knuffel die ik in 10 jaar heb gehad.”

This 7-year-old is bringing flowers (and hugs!) to residents at nursing homes. ❤️ pic.twitter.com/24SaxSRJE5 — People (@people) 1 juli 2019

2 jaar geleden

De eerste keer dat Oliver deze goede daad deed, was na het gesprek over het beroep van politieagenten. Moeder Brandi vertelt bij Dailymail: “Hij zei dat hij een echte politieagent was en hij mensen moest gaan helpen. We kochten bloemen samen en ik bracht hem naar zijn oma’s tehuis. Daar deelde hij de rozen uit”, vertelt ze. “Na zijn eerste bezoekje, nu 2 jaar geleden, was hij overtuigd; hij vertelde dat dit zó goed voelde. Hij vroeg toen ook over het goed was om ze een knuffel te geven. Ik zei natuurlijk dat dit mocht.”

Zijn moeder vertelt dat hij al zo’n 15000 bloemen heeft uitgedeeld de laatste 2 jaar in tehuizen. “Soms moeten ouderen zelfs huilen en willen ze hem niet meer loslaten.”

Van de 75- tot 85- jarigen voelt bijna 50 procent zich eenzaam. Bij mensen boven de 85 is dat 60 procent. Libelle’s Cintie vond het daarom niet zo’n gek idee om week lang iedere dag met haar oma te bellen:

