Jongetje (2) moet z'n armen en benen laten amputeren vanwege bizarre aandoening

Het hele lichaam Jeremiah Cox (2) zat onder de paarse kneuzingen. Door een infectie was de bloedtoevoer naar zijn ledematen gestopt. Om te overleven moest het kleine mannetje zijn armen en benen laten amputeren.

Kort nadat zijn zwangere moeder met zwangerschapsverlof ging, kreeg de tweejarige Jeremiah last van koorts. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar aangekomen zagen ze dat het hele lichaam van Jeremiah onder de paarse kneuzingen zat. Na wat onderzoek bleek dat Jeremiah een bacteriële infectie had opgelopen.

Amputeren

Hoewel de antibiotica erin slaagden de infectie te doden, was zijn bloeddruk enorm gezakt en was de bloedtoevoer naar Jeremiahs ledematen al gestopt. Hierdoor dreigde de infectie zich te verspreiden. Om zijn leven te redden, werden de artsen gedwongen zijn ledematen onder z’n knieën en ellebogen te amputeren.

Prothese

Meer dan een maand later ligt het kleine mannetje nog steeds in het ziekenhuis, waar hij opnieuw leert kruipen en zelfs te eten. Hij en zijn ouders hopen dat Jeremiah ooit een prothese krijgt, waardoor hij gewoon kan lopen.

