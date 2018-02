Jongetje (7) loopt brandwonden op in fastfoodrestaurant door zieke grap

Door een zieke grap van waarschijnlijk wat kwajongens, liep de 7-jarige Mattéo pijnlijke brandwonden op tijdens een bezoekje aan een fastfoodrestaurant.

Na een bezoekje aan de wc bij een Belgisch filiaal van de fastfoodketen Quick, merkte de familie van Mattéo al op dat het jongetje een beetje gek liep.

Huid compleet weggerukt

Toen moeder Allison haar zoontje later in bad deed, zag ze tot haar schrik wat er aan de hand was: de huid van Mattéo was op verschillende plekken compleet weggerukt.

Mattéo wilde eerst niet vertellen wat er gebeurd was, maar na even doorvragen bleek dat het jongetje vastgelijmd was aan de wc-bril in het fastfoodrestaurant. Nog onbekende daders hadden ‘voor de grap’ lijm op de wc gesmeerd en Mattéo was het ongelukkige slachtoffer dat op de bril was gaan zitten.

Antibioticakuur

Omdat Mattéo erg verlegen is, durfde hij niet gelijk de waarheid te vertellen en dat terwijl hij ontzettende pijn heeft: door de ernst van de brandwonden moest het jongetje ruim tien dagen aan de antibiotica. Zelfs de makkelijkste dingen als in bad gaan of op een stoel zitten, waren onmogelijk: “Soms schreeuwde hij het uit van de pijn”, zegt Alisson.

Nu doet Alisson haar verhaal op Facebook, om mensen te waarschuwen tegen pesters. “Dit was een erg slechte grap”, zegt ze in haar Facebookbericht. Ze hoopt dat de daders snel gepakt zullen worden.

Intern onderzoek

Fastfoodketen Quick heeft ook gereageerd op het verhaal en ze nemen het voorval erg serieus: “Er is een intern onderzoek gestart.” Hopelijk worden de pestkoppen snel opgespoord.

Het complete Facebookbericht inclusief foto’s kun je hier vinden. Let op: sommige foto’s kunnen als schokkend ervaren worden.

