Jongetje met autisme leert communiceren dankzij puppy

Velours kussens zijn stijlvol en ogen nog luxe ook. En dat is ideaal, aangezien je ze tegenwoordig bij veel woonwinkels voor een zacht prijsje kunt bemachtigen. Het enige nadeel? Ze zijn zéér lastig schoon te maken. Maar met deze handige tips kun je vlekken heel gemakkelijk uit de stof verwijderen.

Je hoeft er niet eens allerlei lastige schoonmaakmiddelen voor in huis te halen.

We herkennen het allemaal wel: zit je net lekker op de bank met warme chocolademelk, koekjes en chips, knoei je per ongeluk een beetje van je warme drankje op dat nieuwe velours kussen. De bank zit dan zó lekker, dat je plechtig met jezelf afspreekt eerst je film uit te kijken en daarna direct in de weer te gaan met een doekje. Maar daar gaat het fout.

Meteen in actie

Want het belangrijkste is dat je niet wacht tot je de film hebt uitgekeken, maar direct in actie komt. Dat is helaas toch echt de enige manier om de stof niet te ruïneren. Heb je een milde vlek gemaakt, die je nauwelijks ziet? Dan kun je deze gewoon verwijderen met een schone, absorberende, licht vochtige doek met lauwwarm water. Dep zachtjes over de vlek, en je kussen is weer als nieuw.

Hardnekkige vlek verwijderen

Wanneer je echter een hardnekkige vlek hebt gemaakt in je mooie nieuw fluwelen kussen, is het zaak om het grotere geschut in te zetten. Deze vlek kun je verwijderen met een sopje met lauwwarm water en een mild afwasmiddel. Maak je doekje of spons helemaal nat in het sopje, wring deze goed uit en dep vervolgens op de vlek. Blijf je de vlek alsnog zien? Dan kun je voorzichtig een oude tandenborstel gebruiken om de vlek te lijf te gaan.

Bron: Tipsenweetjes. Beeld: iStock