Jongetje (4) dat geen armen of benen heeft zet tóch 'zijn eerste stapjes'

De Amerikaanse Camden is geboren zonder volgroeide armen en benen.

Zijn moeder Katie merkte al na een zwangerschap van 18 weken dat er iets mis was met haar kleintje.

Beter

Hij lijdt een een zeldzaam syndroom, in het Engels heet het amelia-phocomelia, waardoor zijn armen en benen niet groeien zoals bij andere baby’s. Katie wist als zwangere vrouw niet wat ze moest verwachten en hoe ze hier mee om moest gaan, want toen ze beviel van Camden, was ze zelf pas 19 jaar oud. Maar ze zette door en ze gaf haar zoon alles wat ze kon geven. Nu is het jongetje 4 jaar oud en lijkt het heel goed met hem te gaan.

Juichen

Ze vormen een gelukkig gezinnetje, Katie en haar man Cole, Camden en zijn zusje Ryleigh, die nu 3 jaar oud is. Ze plaatst nu een video online die gelijk het hele internet ontroert. Camden zegt in de video: “Kijk, ik kan lopen!”. Zijn zusje juicht. Zo zijn het toch echt zijn eigen ‘eerste stapjes’ en dat is ontzettend knap van de jonge knul. Wat een doorzettingsvermogen.

