Jongetje (6) overlijdt na het eten van een pannenkoek en zijn moeder is woest

Een vreselijk incident in het Franse plaatsje Limas. Een jongetje kreeg op school vanwege feestactiviteiten een pannenkoek voorgeschoteld, die hem fataal werd.

Het jongetje was namelijk allergisch voor zuivel. Daar was zijn school van op de hoogte.

Met melk

Toch kreeg de zesjarige knul een pannenkoek met koemelk erin. Omdat het jongetje thuis weleens pannenkoekjes krijgt op basis van water, had hij zelf niet door dat hij dit niet mocht eten. Ook de juf lette niet op, hoewel zij wist van alle gevaren van een allergie. Toen de moeder haar kind ging ophalen van school, merkte ze gelijk dat het mis was. ‘Mam, ik voel me niet goed, ik wil overgeven’, bleef het jongetje zeggen.

Zijn moeder belde gelijk de ambulance, maar hulp mocht niet meer baten. De jongen overleed dezelfde dag nog aan de gevolgen van een anafylactische schok, een acute allergische reacties. Zijn moeder is kapot van verdriet en vooral ontzettend boos op de school. “Zelfs de andere kinderen wisten dat hij absoluut geen zuivel mag. Niemand hield hem tegen”.

Zijn vader is ook kwaad: “Ze weten allemaal priam wat koemelkallergie is én ze weten hoe ze dat moeten behandelen in geval van nood. Dit is erger dan een vergissing, om iemand iets te geven terwijl je weet dat het misschien iemand pijn kan doen. Dit is absoluut schandalig en onrechtvaardig, het was hun verantwoordelijkheid.” Momenteel wordt er onderzoek gedaan op de school naar hoe dit voorkomen had kunnen worden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock