Jongetje wordt gepest om 'meisjes'-lunchbox: zijn oom doet iets briljants

De 10 jaar oude Ryker is dol op katten. Hij was dan ook in zijn nopjes met zijn fonkelnieuwe lunchbox, maar de lol was er snel vanaf toen hij het mikpunt werd van pesterijen.

Pestkoppen in zijn klas vonden de kleurrijke lunchbox met katten namelijk ‘meisjesachtig’. Ryker werd het mikpunt van spot en wilde niet meer met zijn katten-lunchtrommel gezien worden. Toen zijn oom David dat hoorde, kwam hij op een idee dat briljant uitpakte.

Niet het enige

Om een punt te maken, kocht David exact dezelfde lunchbox en nam die mee naar zijn werk. Hij deelde de foto op Facebook – en met succes. De foto kreeg honderdduizenden likes en werd meer dan 60.000 keer gedeeld. Maar dat was niet het enige.

Twee keer uitverkocht

Om jongens aan te moedigen zichzelf te zijn – en dus te kopen wat ze zélf cool vinden – kochten nog meer mannen de poezentrommel. Ze zetten zichzelf op de kiek met hun lunchbox en deelden die foto vervolgens op social media. Het zal je niet verbazen dat de lunchbox twee keer uitverkocht was nadat de foto viral ging. Snappen we – want wij willen ‘m nu ook.

Bron: Bored Panda. Beeld: Facebook