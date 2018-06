Jongetje (8) helpt oudere dame op bijzondere manier en gaat het internet over

Opstaan voor ouderen in de bus, iemand helpen oversteken: het lijken dingen die zo vanzelfsprekend zijn om te doen, maar toch zijn er maar weinig jongeren die dit nog regelmatig doen. Bij de 8-jarige Maurice blijkt het er al wel jong in te zitten, want hij gaat met een bijzondere video het internet over.

De Amerikaanse Maurice (8) zag toen hij bij zijn moeder in de auto zat een oudere vrouw die moeite had om een trap op te lopen. Wat hij toen deed, maakt de video zo speciaal: hij stapte uit om de vrouw te helpen. Samen liepen ze de trap op, wat de vrouw duidelijk heel gelukkig maakte. De jongen kreeg een knuffel van de vrouw en stapte vervolgens weer bij zijn moeder in de auto.

Beloning

Een omstander zag het gebeuren en besloot het te filmen en online te zetten. Dat filmpje ging al snel het internet over waardoor Maurice nu wereldwijd als een held wordt gezien. De maker van het filmpje is nu dan ook op zoek naar de jongen om hem als beloning 100 dollar te geven.

RANDOM ACT OF KINDNESS: 8-year-old Maurice Adams, Jr. stopped to help an elderly woman up a flight of stairs. A bystander caught the selfless act on camera. https://t.co/ZnHo33rJum pic.twitter.com/trjabphT8F — ABC News (@ABC) 30 mei 2018

Bron: ABCNews.go.com. Beeld: iStock.