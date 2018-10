Wat een drama: jongetje (2) overleden na ongeluk met bestelbus

Vreselijk: op het erf van een agrarisch bedrijf in het Gelderse Kootwijkerbroek is een tweejarig jongetje overleden. Het jongetje is aangereden door een bestelbus en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde vandaag iets na 10.00 uur. Hulpdiensten konden niets meer voor het jongetje doen. Momenteel doet de politie onderzoek naar het vreselijke ongeluk.



Aan de Vinkekampweg in Kootwijkerbroek is vanmorgen even na 10 uur een jongetje van 2 overreden door een bestelbusje. Het bericht Kootwijkerbroek – Noodlottig ongeval Kootwijkerbroek verscheen eerst op https://t.co/tkwYrrkkL1. #112 https://t.co/yoP41BtwVR — 112 Politie (@112Politie) October 6, 2018

