Jongetje (5) overlijdt in snikheet busje dat hem kwam ophalen voor kinderopvang

Een drama heeft zich afgespeeld in Amerika: De 5-jarige Christopher werd met een busje opgehaald. Het jongetje zou op die manier naar de kinderopvang worden gebracht, maar kwam daar nooit aan.

Christopher, die een ontwikkelingsstoornis had, kwam niet uit het busje. Ook niet toen hij al bij de kinderopvang was. Zijn begeleiders waren hem vergeten.

Een dag

Daarom zat de knul een dag lang vast in de bus. En het was veel te heet: binnen in de wagen werd het maar liefst 50 graden. Pas op het moment dat het busje om 15.30 uur klaargemaakt werd om de kinderen weer naar huis te brengen, werd Christopher dood gevonden.

Steun

De kinderopvang is zich rot geschrokken en laat aan de familie van het jongetje weten dat ze erg meeleven met het grote verlies. Er wordt inmiddels onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zo zou de chauffeur verplicht zijn geweest om een checklist van aanwezige kinderen in te vullen, zodat hij niemand kan vergeten. Of dit is gebeurd en wie precies de schuldige is, is nog niet bekend.

