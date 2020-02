Jongetje laat puppy achter bij asiel met hartverscheurend briefje

Een 12-jarige jongen uit Mexico heeft zijn hondje bij een asiel achtergelaten. Hij liet daarbij ook een briefje achter waarin hij de trieste reden neerzette.

“Mijn naam is Andrés en ik ben 12 jaar oud. Mijn moeder en ik hebben besloten om onze hond hier bij jullie te laten, om hem bij mijn vader weg te houden want hij wil hem misschien verkopen”, schrijft hij. “Maar hij mishandelt en schopt hem. Op een dag schopte hij hem zo hard, dat zijn staart pijn deed. Ik hoop dat jullie hem kunnen helpen en voor hem kunnen zorgen. Ik heb een knuffeltje bij hem neergelegd, zodat hij mij niet vergeet.”

A 12-year-old boy left his dog outside a shelter. A heartbreaking note explained why https://t.co/BQV6jMex6j pic.twitter.com/rBaaTpILuZ — #Q13FOX (@Q13FOX) February 22, 2020

Nieuw huis

De pitbull wordt momenteel door het asiel verzorgd en mag geadopteerd worden als hij hersteld is. Hij heeft daar de naam Rene gekregen en het gaat inmiddels goed met de pup. Er zijn al meer dan 300 aanvragen binnengekomen, wat voor het asiel een goede gelegenheid is om ook de andere honden voor te stellen om geadopteerd te worden. “Als iedereen zijn hart en huis zou openstellen, dan zouden al onze honden een mooi plekje krijgen”, schrijft het asiel in een Facebookbericht.

