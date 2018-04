Jongetje (4) wordt tijdens strandwandeling met zijn moeder de zee in gesleurd

Een afschuwelijk voorval in het Amerikaanse North Carolina. Een vierjarig jongetje wordt nog altijd vermist nadat hij door een golf plotseling de zee in werd getrokken.

Het kind was samen met zijn moeder op het strand aan het wandelen.

Wat een triest moment

Het weer was normaal en er waren niet veel hogere golven dan normaal. Toch overspoelde een golf op een gegeven moment het jongetje en de moeder. Zij moest hem door de klap van de golf loslaten. Ze zag hem de zee in gaan, maar kon niets meer doen. Ondanks een enorme zoekactie, wordt hij nog steeds vermist.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze blij zijn met alle hulp die ze krijgen bij deze verdrietige gebeurtenis. “Laten we verder blijven zoeken, zoveel als we kunnen, en laten we in gedachten bij de nabestaanden zijn.” Ze laten ook weten dat het jongetje het enige kind is van moeder Kitty.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock