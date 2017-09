Gistermiddag is een jongetje aan de Scheepvaart in Arnhem in een ondergrondse afvalcontainer gevallen. Tijdens het spelen was het jongetje in een openstaande afvaltrommel gaan zitten.

Onverhoopt viel de trommel dicht, waardoor het kind in de afvalbak viel. Hoewel het idee niet prettig klinkt, was het feit dat de container vol zat met vuilniszakken een gelukje. Het jongetje kwam zacht terecht in de 2 meter diepe bak en liep geen verwondingen op. De brandweer kwam hem redden én gaf het jongetje een traumabeertje. Hoe lief!

