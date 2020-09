Flink wat commotie om een situatie die zich dit weekend voordeed in een vliegtuig bij Florida. Een moeder en haar 2-jarige zoontje werden uit het vliegtuig gestuurd omdat het jongetje zijn mondkapje kort afdeed.

De 34-jarige Jodi Degyansky kan het nog moeilijk geloven, maar het is toch echt gebeurd: het vliegtuig dat al was vertrokken bij de gate, keerde terug om haar en haar zoontje eruit te zetten. En dat allemaal omdat het jongetje even zijn mondkapje afdeed om iets te eten.

Mondkapjesplicht

Kinderen van 2 jaar en ouder moeten volgens de luchtvaartmaatschappij een mondkapje dragen in het vliegtuig. Moeder Jodi vertelt hoe moeilijk het was om dat bij haar zoontje voor elkaar te krijgen: “We proberen hem eraan te laten wennen. Mijn kind is echt 2 weken geleden 2 jaar geworden. Ik snap dat je ergens de grens moet trekken, maar een beetje compassie met ieders individuele omstandigheden zou fijn zijn.”