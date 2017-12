Zó ziet het jongste dochtertje van zangeres Anouk er nu uit

Het jongste kind van zangeres Anouk (42), het meisje Jelizah Rose, lijkt behoorlijk op haar moeder. Dat bewijst de zangeres maar weer met een nieuwe foto op Instagram.

Grote familie

Jelizah is nu 1,5 jaar. Het is het eerste kindje dat ze met haar vriend Dominique Schemmekes kreeg, en het 6e kind voor Anouk. Ze is al moeder van zonen Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah, Jesiah Dox en Sion Jethro en dochter Phoenix Ray. Ze kreeg 2 zonen en haar oudste dochter met rapper Remon Stotijn. Vervolgens kreeg ze nog een zoon met rapper Unorthadox en nog een zoon met basketballer Seraino Dalgliesh.

‘Eén woord: problemen’, schrijft moeder Anouk bij het plaatje.

One word….trouble.🤞🏼😬 #troublemaker #rebellife #jelizahRose❤️ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 15 Dec 2017 om 12:22 PST

En eerder deelde ze al dit zoete plaatje van haar meisje:

Jelizah Rose 💕💕 Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 4 Nov 2017 om 9:45 PDT

Anouk en haar vriend:

Goodmorning I LOVE YOU 😍 #throwbacktuesday #dominique#handsome Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 24 Okt 2017 om 12:49 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Instagram