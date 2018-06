Jongste achterkleinkind koningin Elizabeth heeft na 10 dagen eindelijk een naam

Zara Tindall, een van de kleindochters van koningin Elizabeth, beviel 18 juni van haar tweede kindje. Eerder vandaag kregen we dan eindelijk de naam van de jongste koninklijke spruit te horen.

Het meisje heeft de naam Lena Elizabeth gekregen. Dat heeft een woordvoerder van ouders Zara en Mike Tindall woensdag bekendgemaakt.

De naam Lena kozen Zara en Mike “gewoon omdat het een mooie naam is”. Met haar tweede naam is het meisje vernoemd naar haar overgrootmoeder.

Even de feitjes op een rij

Zara Tindall, voor sommigen beter bekend als Zara Phillips, is een dochter van prinses Anne, de enige dochter van koningin Elizabeth en prins Philip. Samen met oud-rugbyspeler Mike Tindall heeft Zara al een ander dochtertje, Mia.

Om het plaatje even compleet te krijgen: Lena is het zevende achterkleinkind van de koningin en het vierde kleinkind voor Anne. Ze is nu negentiende in lijn van troonopvolging.

Huwelijk Harry en Meghan

Lena’s ouders Zara en Mike hebben geen officiële koninklijke verplichtingen, maar zijn bij familieaangelegenheden vaak wel van de partij. Zo zat de hoogzwangere Zara op 19 mei in St George’s Chapel voor het huwelijk van prins Harry en Meghan. En toen zag ze er prachtig uit:

Bron en beeld: ANP.