Zo ziet de jongste zoon (20) van René van der Gijp eruit

Verschillende Britse royals brachten de dagen na het overlijden van prins Philip mooie statements naar buiten. Prins William, prins Harry en prinses Eugenie schreven prachtige woorden over hun opa. Nu deelt de koninklijke familie ook een aantal mooie foto’s uit de oude doos.

Om prins Philip te eren deelt de Britse koninklijke familie woensdag een aantal nooit eerder vertoonde familiefoto’s op social media. “Vandaag delen we een aantal foto’s van de hertog van Edinburgh, om hem te herdenken als vader, grootvader en overgrootvader”, schrijven ze op Twitter.

Op een van de privéfoto’s zijn koningin Elizabeth en prins Philip samen met hun zeven achterkleinkinderen te zien. Kate Middleton maakte de foto in 2018 op Balmoral Castle. Het andere plaatje werd drie jaar eerder ook daar genomen.

©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.

Today we share, along with Members of The @RoyalFamily, photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather.

📷 This picture was taken at Balmoral in 2015. pic.twitter.com/HxNfrL21xU

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 14, 2021